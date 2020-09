Meinung: Priorität ist in Jena relativ

Seit Einstein wissen wir, dass Zeit relativ ist. Ebenso verhält es sich in Jena mit der politischen Größe namens Priorität. Das aus dem Lateinischen abgeleitete Wort ist aber eigentlich gar nicht steigerbar, weil „der Vordere“ ja schon in der ersten Reihe steht. Jemand, der sich noch weiter vordrängelt, läuft wie bei einer Reise in ein Schwarzes Loch Gefahr, aufgesaugt und ganz woanders wieder ausgespuckt zu werden.

Bei der Debatte um die ÖPNV-Anbindung des Himmelreichs versucht die SPD gerade dieses Kunststück mit einem Beschlussantrag an den Stadtrat. Der Bau der Straßenbahn bis zur Carl-Orff-Straße im Himmelreich soll demnach „höchste Priorität“ erhalten. Dabei steht das Millionenprojekt schon seit 2014 im Nahverkehrsplan der Stadt Jena – und zwar ganz oben auf der Liste und genießt „hohe Priorität“. Ohne eine konkrete Jahreszahl ist die Steigerung der Priorität aber überflüssig, weil es nämlich längst beschlossen ist.

Viel spricht dafür, dass es aufgrund der örtlichen Umstände in jedem Fall noch ein paar Jährchen dauern wird, bis die Straßenbahn ihren Zielpunkt erreicht. Bis dahin nicht wenigstens einen kleinen Pendelbus fahren zu lassen, lässt sich mit der politischen Relativitätstheorie und der Fördergeld-Gravitation nicht mehr erklären. So ein Bus muss ja nicht Lichtgeschwindigkeit ins Himmelreich fahren.