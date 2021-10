Meinung: Recherche im Trüben

über das Maß der Jenaer Wohnungslosigkeit

Keine Wohnung haben! Diese Notlage kann mit den jetzt sinkenden Temperaturen nur schlimmer werden. Aber vertrackt – das Maß des Betroffenseins ist auch in Jena schwer fassbar. Dies zeigen die Antworten der Stadtverwaltung auf die Große Anfrage der Linken-Fraktion, worüber am heutigen Mittwoch im Stadtrat geredet wird. Ganz simpel: Im Jenaer Melderegister sind keine Obdach- und offen oder verdeckt Wohnungslosen registriert. Für diese Registrierung muss man – böse Pointe: eine Wohnung bezogen haben. So bleiben nur Experten-Schätzungen, dass deutschlandweit über 542.000 Menschen wohnungslos sind. Dies mit der Mutmaßung zu verrechnen, dass im sozial stärkeren Jena weniger Betroffene leben, ist freilich herzlose Mathematik. Jeder Wohnungslose ist einer zu viel. Immerhin gibt es auch in Jena eine Reihe von Hilfsangeboten. Anfrage-Initiatorin Beate Jonscher wundert sich aber, dass die entsprechenden Hinweise nicht auf der Internetseite der Stadtverwaltung eingearbeitet sind.

Begründung: Es fehle an Personal für die Pflege der Internetseite. Eine Ahnung vom Maß der Wohnungslosigkeit gibt zudem die Zahl von 38 Zwangsräumungen im Vorjahr. Auffangnetze halten die Jugend- und die Altenhilfe in solchen Fällen bereit. Ganz so automatisch spannen sich die Netze aber nicht für Leute zwischen 25 und 60.