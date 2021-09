Meinung: Rotstifte und Adamskostüme

Über das Feiern und das Bekleiden

Ein wunderbarer Mensch erwähnte am Rande eines Pressegesprächs, dass er mit den Jahren gelernt habe, weniger zu konsumieren. Vor allem, was die Kleidung angehe. Ihm sei klar geworden, dass das Ziel sein müsse, auch nackt in der Sauna einen Menschen mit Format abzugeben.

Bewundernd gab ich ihm recht, doch natürlich ist das Adamskostüm nicht sehr salonfähig, und nicht jeder kann es mit so viel Selbstbewusstsein tragen. Wenn der neue Pop-Up-Store in der Tourist-Information Jena eröffnet und die Marktfeierei beginnt, werden die Mitarbeiter dort ganz neu gewandet sein. Das Apoldaer Modelabel Kaseee hat die neue Arbeitskleidung für die Jenaer entworfen. Schließlich empfängt man in der Tourist-Info Gäste und repräsentiert so in Zukunft die Region gleich mit dem Stoff auf der Haut.

Im gekippten Haushaltssicherungskonzept stand die Tourist-Info noch auf der Streichliste, nun zeigt sie sich also in neuem Textil, mit neuem Shop und überhaupt schöner und besser denn je. Wer dem Rotstift von der Schippe springt, landet eben manchmal in einem kreativen Modernisierungsschub.

Von Freitag bis Sonntag werden Anrainer des Marktplatzes den Besuchern ein buntes Programm bieten. Also raus aus dem Adamskostüm und rein in die Marktfeierei.