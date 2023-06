Meinung: Schnelltest muss auch weg

Thomas Beier über „Zu verschenken!“ an der Mensa der Universität Jena.

Die Verbrennung von 755 Millionen Corona-Masken geht für den Bund richtig ins Geld! Wie man Lockdown-Artikel auch loswerden kann, sehen Jenaer Studenten derzeit am Ernst-Abbe-Platz. Im Foyer der Mensa steht seit Tagen eine Übersee-Kiste mit originalverpackten Schnelltests rum: Zu verschenken!

Es handelte sich um hunderte Packungen eines chinesischen Premium-Herstellers, bei denen man mit einem Ohrenstäbchen in der Nase bohrt und sodann irgendwelchen Antigenen nachspürt. Der großzügige Spender gibt sich nicht zu erkennen. Doch ist anzunehmen, dass er bis zuletzt eine achte oder neunte Welle fürchtete oder auf einen Lichtstadt-jetzt-erst-recht-Lockdown spekuliert hatte. Denn die Tests sind nah dran am Verfalldatum, lagen also lange rum.

Ist Verschenken ein Verwertungsmodell, dem der Bund aus Kostengründen folgen sollte? Auch bei der Schnelltest-Entsorgung bewahrheitet sich einmal mehr das Gorbatschow-Zitat, wonach Zuspätkommende vom Leben bestraft werden. Die Leute greifen nur sehr zögerlich zu.