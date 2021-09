Meinung: Solch Glanz in meiner Hütte

Über den erweiterten Begriff Innenstadt

Daraus spricht Strategisches, das mehr mit Leben erfüllt werden muss: Der Verein Initiative Innenstadt hat es verinnerlicht, dass zur Innenstadt mehr als der Einzelhandel und die Gastronomie gehören. In der nun vierten Auflage der Fotoporträt-Kampagne „100 Prozent Jena“ sind unterm Motto „Gut gemischt“ nicht nur Akteure zu sehen, die hinter Ladentisch, Theke und Herd arbeiten, sondern etwa auch Tanzschul-Inhaberin Nicole Näder oder Helmut Hühn, der „Schillers Gartenhaus“ leitet. Ja, das kleine feine Literaturmuseum ist parallel zum Start der Fotokampagne integriert worden in den dritten Verkaufsförder-Aktionstag „Dein Samstag im Paradies“ am kommenden Sonnabend. Wer das Haus im Schillergäßchen besucht, wird gewiss keine Verkaufsförderung im Sinne haben – aber beitragen, die Goethe-Schiller-Erinnerungskultur im Lot zu halten.

Initiative-Innenstadt-Chefin Michaela Jahn-Neubert erzählte, wie sie jüngst bei einer Stadtführung in Weimar Einspruch erhob und an das große Maß Jenaer Lebenszeit der Dichterfürsten erinnerte. – Helmut Hühn wird Besuchern Saft vom Quittenbaum des Hausgartens und „Schillers Äpfel“ kredenzen (Wie bei Schiller bis zur Fäulnis-Inspiration aufzubewahren?). Und er könnte aus der „Jungfrau von Orleans“ zitieren: „Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte?“