Meinung: Sommerabend am Lagerfeuer

Spendierhosen und eine Bieridee

Tief zu stapeln, ist eine Eigenschaft, für die es bei Finanzexperten irgendein Gen geben muss. Da wird im Vorfeld bitterlich gejammert. Um am Ende ist alles halb so schlimm. Vor einem Jahr waren die Haushaltsdiskussionen von vielen Protesten begleitet. Jetzt zeichnet sich ein Ergebnis ab, das mit 35,3 Millionen Euro über dem Plan liegt.

Ein Grund zur Freude ist das noch lang nicht. Zu viele Unwägbarkeiten lassen die Zukunft in einem diffusen Licht erscheinen. So wird sich der Finanzdezernent sicherlich keine Spendierhosen zulegen. Aber eine Kiste Bier könnte er ja ausgeben, Lichtenhainer Bier zum Beispiel.

Das Schöne an der Geschichte ist nicht nur, ein fast vergessenes Bier wieder in den Gaststätten verkaufen zu können, sondern auch das touristisches Potenzial.

Wer die alten Geschichten studiert über Studenten und die Jenaer Bierdörfer wie Lichtenhain, Ziegenhain, Ammerbach oder Wöllnitz, wird erkennen, dass Komasaufen keine Erscheinung der Neuzeit ist. Man rief ein Bierherzogtum aus und schuf somit einen Austragungsort für ein mehrtägiges karnevalistisch-studentisches Trinkspiel.

Nein, das ist kein Plädoyer für Alkoholexzesse. Zumal es heute auch Biersommeliers gibt, weshalb das Biertrinken zu einer edlen Sache werden kann. Ein kleine Privatbrauerei bietet Bier-Wanderungen in Sachsen an, bei denen nicht der Weg das Ziel ist, sondern Gaststätten, die das eigene Bier im Ausschank haben.

Nun ist das mit den Kneipen in manchen Ortsteilen so eine Sache. Aber eine Wanderung zu Jenas Bierdörfern mit Verkostung an organisierten Ausschankstellen? Wie beschreiben die Brauer das Lichtenhainer Bier? „Es erinnert an einen schönen Sommerabend am Lagerfeuer.“