Meinung: Spaltung? Wir müssen reden

Über das schrumpfende Miteinander

Wer am Sonntag feierliche Worte zum Tag der Einheit entrichtet hatte, wird gewiss einen Gedanken dieser Art eingeflochten haben: Nur die äußere Einheit als Nation zu besingen, das reicht nicht. Schließlich hapert es mit der inneren Einheit gewaltig. Ist es nicht so, dass fast jede Diskussion zu größeren Themen im Befund „Spaltung der Gesellschaft“ mündet? Wegen des Klimawandels droht dieser Befund sogar dem Small-Talk-Klassiker „Reden wir mal übers Wetter“. Und noch so ein Klassiker: Fußgänger sagen, alle Radfahrer seien doch Rambos. Und Radfahrer sagen: Boah, die Fußgänger! Und so stand der passionierte Radfahrer Rainer Bergmann jüngst an der „Grünen Tanne“ in das Gespräch mit unserer Redaktion vertieft, nachdem er bei ADFC-Chefin Barbara Albrethsen-Keck seine Unterschrift für das Bürgerbegehren „Radentscheid Jena“ gegeben hatte. Ihn treibe am meisten um, dass Fußgängern und Radfahrern oft das gegenseitige Verständnis fehle, sagte er. In diesem Moment bog ein junger Mann von der Camsdorfer Brücke her als Fußgänger links aufs Wenigenjenaer Ufer ab und stieß fast auf den ihm mit dem Rücken zugewandten Herrn Bergmann. „Hä, was nun hier?“, schimpfte der junge Mann. Nach vier, fünf Metern zurück in seinem Geh-Flow, kam es laut und böse aus ihm: „Scheiß Rentner!“