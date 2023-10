Meinung: Spenden an falscher Stelle? Nur keinen Neid, bitte

Über den Zusammenhalt, zu dem jeder beitragen kann.

Kaum war die Vorspeise beim Martinsschmaus serviert, musste ich loshetzen. Auf zum Westbahnhof, zum Christopher-Street-Day. Ist eine Benefizaktion für Bedürftige nicht wichtiger als der CSD?, mag sich mancher denken. Und überhaupt: Da bekommt das CSD-Team innerhalb kurzer Zeit 10.000 Euro Spenden zusammen, während andernorts Jugendclubs schließen. So auch gelesen in einem sozialen Netzwerk. Aber was sollen die Vergleiche, außer den Neid auf andere zu schüren? Jeder kann selbst entscheiden, wofür er spendet. Und jeder kann sich einbringen, um für andere oder seine Anliegen zu wirken – ob als Freiwilliger beim Martinsschmaus oder beim CSD.

Wer derzeit die Tagesschau sieht, ist nach wenigen Minuten überfordert vom Leid in der Welt. Krieg in Israel und der Ukraine, Erdbeben in Afghanistan, bitte spenden sie hier. Puh. Da ist es fast heilsam, die vielen zufriedenen Gesichter in der Stadtkirche zu sehen, eben weil sie nicht vergessen werden. Oder die vielen jungen Menschen beim CSD, die bunt gekleidet, voller Glitzer und guter Laune sich gegenseitig Halt geben.