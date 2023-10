Meinung: Stadt und Land – ein Dilemma

Über Wege vom Job zur bezahlbaren Wohnung

Ich stehe am Mittelkreis in Orlamünde und finde es rührend, wie viele Menschen sich von „Blumenkatrin“ verabschieden. Die Menschen sprechen von der schwindenden Infrastruktur. Es klingt nach dem langsamen Tod eines ländlich geprägten Städtchens. Wenig später stehe ich vor dem Bären in Jenas Ortsteil Lobeda-Altstadt und fühle mich wie auf dem Land mitten in der Stadt. Die Menschen hier dürfen sich glücklich schätzen, dass sie dörfliche Strukturen und die Vorteilen der urbanen Nähe genießen.

Für die Mehrheit gilt: Man kann nicht alles haben. In den Städten, wo die Arbeitsplätze sind, fehlen die Wohnungen. Dort, wo Wohnungen leer stehen und bezahlbar wären, fehlt die Arbeit. Für Familien, die bisher in der Stadt leben, denen aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Miete zu hoch wird, lohnt sich der Umzug aufs Land oft dennoch nicht, bräuchte man doch ein weiteres Auto, müsste täglich pendeln und sich entnervt durch die ohnehin schon verstopfte Stadt quälen.

Spricht man von einer Rückbesinnung der Menschen aufs Land oder einer „Landflucht“, dann wohl aus zwei Gründen: Weil sich junge Familien die Wohnungen in der Stadt nicht mehr leisten können, aber auch, weil durch die Digitalisierung urbaner Lebensstil im ländlichen Raum möglich wird. Pendelwege können beispielsweise durch Homeoffice-Möglichkeiten gespart werden. Wo immer es Arbeitgebern möglich ist, dies den Arbeitnehmern einzuräumen, sollten sie es tun, das halte ich für eine Notwendigkeit, um zur Schließung der Land-Stadt-Kluft beizutragen, was den Aufschwung einer bestimmten Partei dämpfen dürfte. Dann braucht es ja nur noch schnelles Internet auf dem Land.