Meinung: Stand, Land, anders

Zum Ausgang der Bundestagswahl

Ein Wahlkreis, zwei Ergebnisse! Größer könnten die Unterschiede zwischen Stand und Land nicht sein. In Jena liegen SPD und Linke vorn, im Umland sind es bei den Erststimmen AfD und CDU. Das Selbstbewusstsein der Jenaer Spitzenkandidaten wird darunter bestimmt nicht leiden. Das Ergebnis zeigt aber, dass den Menschen im Saale-Holzland-Kreis ganz andere Themen wichtig sind als der „High Society“ in der Universitätsstadt Jena.

Den meisten Grund zum Feiern hat demnach die AfD, die auch in der Stadt Jena zugelegt hat – mit einem Kandidaten aus Erfurt! Wie gehabt dürften viele Protestwähler dabei sein. Diesmal diejenigen, denen die Corona-Politik auf die Nerven geht. Nachtrauern wird dem Wahlkampf kaum ein Wähler – egal, wo er das Kreuz machte. Denn trotz des rührendes Einsatzes der Parteibasis vor Ort, teils durch internationale Helfer verstärkt, wirkte vieles zäh. Noch dazu machten sich Berliner Spitzenpolitiker in diesem Jahr auffällig rar. Es passt es ins Bild eines diffusen Wahlkampfes, dass am Sonnabend am Wahlkampfstand der CDU in der Johannisstraße ein Bürger nach Drogen fragte. Damit konnte die Helfer natürlich nicht dienen. Die gewählten Bundestagsabgeordneten werden sich jetzt darum kümmern müssen, dass unser Land auch ohne Drogen wieder in die Gänge kommt.

