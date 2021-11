Meinung: Strahlemann wohnt nebenan

über ein gleißend helles Schlafzimmer

In der Lichtstadt Jena ist das jetzt wieder ein hochsensibles Thema: Wie hell darf eigentlich Nachbars Weihnachtslichterkette vom Balkon herunterstrahlen? Eine Leserin berichtete uns vom Schlegelsberg. Sie sei nachts munter geworden, habe im Halbschlaf aus dem Fenster geschaut und sei sofort durch ein gleißend helles Licht geblendet worden. Später sah sie, das ist keine nächtlicher Polizeieinsatz, sondern eine kaltweiße LED-Lichterkette. Die Jenaerin konnte ab 4 Uhr jedenfalls nicht mehr schlafen. Statt die Sache am nächsten Tag mit dem Nachbarn zu klären, bat sie die Presse um Hilfe, „weil die Leute jetzt alle so gereizt sind.“

Also, zuerst mal ganz tief durchatmen und die „Richtlinie der Stadt Jena zur Minderung der Lichtverschmutzung“ studieren. Okay, das Thema Weihnachtsbeleuchtung kommt darin nicht vor. Aber von dekorativer Beleuchtung ist die Rede. Demnach soll niemand zwischen 22 und 6 Uhr in Jena Lichter einschalten, die blinken oder sich bewegen. Der Punkt hilft also nicht weiter. Wenn aber Nachbars Lichterkette so hell strahlt, dass sie wie eine Straßenlaterne wirkt, könnte Punkt 5.3 der Richtlinie greifen: Die Stadt Jena empfiehlt für Laternen nämlich warm-weißes Licht bis maximal 3000 Kelvin.

Hierzu gilt es, mit dem Nachbarn einen intensiven und warmen Licht-Austausch zu führen.