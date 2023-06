Meinung: Täglich neu erkämpfen

Über eine politische Botschaft vom Wochenende

Demokratie ist nicht selbstverständlich ist und muss täglich neu erkämpft werden. Davon war in den Samstagsreden zum 17. Juni 1953 mehrfach die Rede. Wie das die Bürger genau anstellen sollen, blieb zunächst offen. Viel spricht dafür, dass Kommunalpolitiker hier in besonderer Verantwortung stehen.

In der Stadt können die Bürger unmittelbar erleben, wie die Entscheidungen getroffen werden. Sie können sich hier am einfachsten einbringen, weil sie die Probleme vor Ort selbst kennen. Schlechte Erfahrungen im Rathaus dürften für das Ansehen höhergestellter Parlamente nichts Gutes bedeuten.

Nach wie vor ist die Skepsis in Verwaltung und Stadtparlament oft spürbar, wenn Bürger oder Betroffene um Rederecht bitten. Teils wird das als Störung der eigenen Tätigkeit empfunden. Die bisherige Regelung, dass Bürger im Stadtrat nur Fragen stellen und nicht Anregungen geben dürfen, ist aus der Zeit gefallen. Denn das klingt ja gerade so, als seien die Entscheider in Jena auf dem hohen Ross unterwegs, obwohl sie das Zufußgehen im politischen Raum durchaus beherrschen.