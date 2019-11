Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Toll, der Onkel ist gar kein Dieb

Manches ist nicht so, wie es scheint: Zumindest für den uneingeweihten Betrachter. In diesem Fall ein Zeuge, der in der vergangenen Woche auf dem Kaufland-Parkplatz beobachtet haben will, wie ein dreister Diebe ein kleines grünes Kinderfahrrad geklaut habe. Das tauchte auch im Polizeibericht auf. War ja auch gemein. Und nur noch zu toppen von Langfingern, die Rollatoren mopsen. Schändlich. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt.

Eine Woche später korrigiert die Polizei die Meldung. Das Kinderrad wurde gar nicht gestohlen. Wie sich nämlich herausstellte, war das Fahrrad dort vergessen worden. Und ein Onkel der Familie – der vermeintliche Dieb des Fahrrades – wurde durch die Mutter des Kindes gebeten, das Kinderlaufrad abzuholen. Onkel und Mutter hatten sich aufgrund des Presseartikels bei der Polizei Jena gemeldet, um den Sachverhalt aufzuklären.

Dennoch: Die Polizei lobt ausdrücklich den Mann, dem der scheinbare Diebstahl aufgefallen war. „Der Zeuge, der die Polizei über seine Beobachtung informierte, hat nicht falsch gehandelt. Er wollte helfen und Schaden abwenden. Besser einmal mehr hingeschaut, als weggesehen“, heißt es folgerichtig in der Pressemitteilung, die die Polizei am Donnerstag veröffentlichte. Ende gut, alles gut.