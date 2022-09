Meinung: Über soziales Wohnen

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über gute Angebote und Idealismus

Es erschließt sich mir nicht ganz, was die Jenaer Bürgerinitiative für Soziales Wohnen im Speckkäfer-Fall bewirken wollte. Klar, ist es wichtig, dass es in einer Stadt, in der die Mieten unter Umständen ganze Monatsgehälter auffressen, Menschen gibt, die sich aktiv für niedrigere Mieten und eine demokratische Beteiligung der Mieterinnen und Mieter einsetzen.

Prinzipiell braucht es das Engagement der Initiative. Doch wenn im Räderwerk von Idealen, Menschen zu Schaden kommen, sollte man sich immer fragen, ob der Zweck die Mittel heiligt. Die nötige Sanierung des Wohnblocks in der Schlegelstraße dürfte Jenawohnen auch nicht gelegen kommen. Hunderttausende Euro investierte das Unternehmen, um die Möbel der Mieter schädlingsfrei zu bekommen, organisierte vergleichbare Ausweichwohnungen. Für mein Dafürhalten ist das doch ein anständiges Entgegenkommen des Vermieters.

Die Vorstellung der Bürgerinitiative Jenawohnen zu rekommunalisieren, ist das eine, doch Mieter davon zu überzeugen, gute Angebote auszuschlagen, ist etwas anderes.

