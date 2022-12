Meinung: Verloren im Adventsglanz

Beistand für Menschen mit Adventsmarkt-Aversion

Auf der Leuchtenburg ist der Weihnachtsmarkt der Wünsche mit dem 4. Advent zu Ende gegangen, am 22. Dezember wird auch der Jenaer Weihnachtsmarkt zum letzten Mal in diesem Jahr auf einen Glühwein und ein paar gebrannte Mandeln einladen.

Vermutlich begehe ich nun journalistischen Selbstmord, doch vielleicht gibt es ja da draußen noch mehr wie mich. An sie seien diese Worte gerichtet: Ihr seid nicht allein. Es gibt auch andere Menschen, die keinen Glühwein mögen und keine gebrannten Mandeln, denen die Haare zu Berge stehen, wenn „Last Christmas“ erklingt. Es gibt noch andere Menschen, die nicht verstehen, weshalb man von einem Bein auf das andere tippelnd, sich Bratwurst-Senf auf dicke Schals tropfen lässt, keine Hand frei hat, um sich die vor Kälte tropfende Nase zu putzen. Es gibt noch andere Menschen, die betreten zu Boden schauen, wenn andere fröhlich mit Hirschgeweihen auf dem Kopf gemeinsam dem Fest entgegenfiebern. Es gibt noch andere, bei denen sich auf Weihnachtsmärkten kein Gefühl von Weihnachtsfreude, sondern von Verlorenheit ausbreitet.

Aber bleiben wir fair: Die Märchenstücke für Kinder sind wunderbar, ein bisschen Licht in der dunklen Winterzeit ist ohnehin willkommen, bei den Händlern findet man vielleicht noch ein Geschenk – und die Lions-Advents-Tombola, die in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum begeht, und deren Erlös dem guten Zweck dient, kann man ja nur gut finden. Genauso wie das Turmblasen, das es bereits seit 50 Jahren gibt. Am letzten Weihnachtsmarkttag, dem 22. Dezember, werden auch die Hauptpreise der Lions-Tombola verlost. Dann ist es vorbei. Bis dahin gönne ich allen Markt-Liebhabern ihre vorweihnachtliche Geselligkeit und arbeite am Abbau meiner Markt-Aversion.