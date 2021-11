Meinung: Versuch und Irrtum

das Symbolische einer Tradition

In diesen Zeiten des abnehmenden Lichts hab ich meinen Frieden gemacht mit dem Doktoranden-Spielchen, das mittlerweile unter „Tradition“ läuft: Wer in Jena gerade promoviert hat, wirft auf dem Marktplatz am Hanfried einen Lorbeer- oder Blumenkranz, und zwar so, dass er auf dem Schwert des Uni-Gründers steckenbleibt. Oft sind 20, 30 und mehr Versuche nötig, bis der Kranz beim Hanfried hängt. Lange hab ich mir gesagt: Na klasse, und wer holt die fehlversuchsgefledderten Kränze runter?

Neulich trank ich am Marktplatz einen letzten Kaffee des Tages an frischer Luft. Und wieder warf – angefeuert von kleiner Feier-Gemeinde – ein junger Doktor den Kranz. Und er warf und warf und warf, und ich sagte mir: Ist es nicht ein gutes Sinnbild zur klassischen Wissenschaftlermethode von „Trial and Error“, von Versuch und Irrtum? – Die Methode, die vielen Mitmenschen aktuell auf den Kranz geht, weil die Politik in pandemischen Zeiten wie nie gehalten ist, auf die Wissenschaft zu hören, aber dabei den Klassiker „Trial and Error“ in Kauf zu nehmen hat.

Bei Rest-Licht sah ich den jungen Doktor, wie er weiter den Kranz warf und warf, der nur noch eine zerfranste Girlande war. Unter Jubel blieb die Girlande dann doch irgendwie hängen. – Also: das Prädikat ausreichend. Seine Promotion hatte hoffentlich ein besseres.