Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Viel Porzellan zerschlagen

Am Ende hat es natürlich etwas mit Scham zu tun: Wer wird schon gerne des Diebstahls bezichtigt? Möglicherweise sogar vor Zeugen? In Elisas Fall kommen andere Faktoren hinzu: Stolz, Impulsivität, ein hoher Grad an Emotionalität. Selbst wenn ich den Verdacht des ethnischen Profilings und damit ein rassistisches Motiv einmal außen vor lasse: Muss ich nicht in dem Moment als Detektiv besonnen und sachlich reagieren und auf das Eintreffen der Polizei warten? Zumal erkennbar war, dass Elisa nicht aus dem westlichen Kulturkreis stammt. Der zerrissene Stoffbeutel zeigt, dass dies nicht der Fall war.

Wer in die arabische Welt reist, wird sich mit dem Knigge auseinandersetzen müssen: Frauen dort werden eher zurückhaltend begrüßt. Und es gilt, Körperkontakt zu vermeiden. Das kann man wissen. Und wenn man es nicht weiß, ist auch das Bauchgefühl ein guter Ratgeber. In diesem Fall ist einiges schief gelaufen und man wähnt als Außenstehender Elisa im Recht. Das wird am Ende möglicherweise ein Gericht entscheiden, wobei zwangsläufig Aussage gegen Aussage steht. Vielleicht erhellt die Videoüberwachung die Geschehnisse.

Was bleibt? Die Erkenntnis, dass für einen Diebstahl, der keiner war, erstaunlich viel Porzellan zerschlagen worden ist. Als Kundin wird der Elektronikmarkt Elisa jedenfalls nicht wiedersehen.