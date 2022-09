Meinung: Von Licht und Schatten

Über die vornehmste Kantine der Stadt

Jägerschnitzel? Ich wage mal zu behaupten, dass es nicht auf dem Speiseplan stehen wird: Immerhin redet Jenoptik von einem Restaurant und nicht von einer Kantine. Schon einleuchtend, dass es bei einer Investitionssumme von fast zwölf Millionen Euro vornehm zugehen muss. „Lichtblick“ lautet der Name des Restaurants, der nach Lichtstadt und Lichtbahn fast zwingend ist. Der Faden ließe sich munter weiterspinnen. Aus dem Oberbürgermeister wird der Lichtmeister, die Fußballer sind die Lichtkicker, und die Polizei beschäftigt nur noch Lichtwachtmeister. Mit der geistigen Lichtgeschwindigkeit hapert es manchmal in den Niederungen des Alltags. Da ist unsereins mit Kamera und Notizblock unterwegs, sicherlich auch ohne Presseausweis als Journalist zu erkennen und doch stürmt der Polizist auf einen zu, als ob es darum gehe, das Leben das amerikanischen Präsidenten zu retten.

„More Light“ heißt der Slogan bei Jenoptik, „mehr Licht“ also, was bekanntermaßen die letzten Worte Goethes gewesen sein sollen. „Mehr Licht!“ werden wir künftig häufiger ausrufen, wenn nach 22 Uhr die Geschäfte nicht mehr beleuchtet sein und markante Bauten im Zentrum auch nicht mehr angestrahlt werden dürfen. So wird die Lichtstadt auch schnell zur Dunkelstadt. Ein wenig dunkler dürfte auch die Gefühlswelt vieler Frauen und Männer in Göschwitz sein, die das Pech haben, nicht bei Jenoptik zu arbeiten: Für sie öffnet das Restaurant nicht. Aber dafür steht sicherlich das Jägerschnitzel auf dem Speiseplan. Ich liebe Kantinen!