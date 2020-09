Meinung: Wahne, Wanne, was denn nun?

Gut nachvollziehbar : Nächste Woche wollen der Bürgeramts-Chef sowie die Chefs der Eigenbetriebe Jenakultur und Kommunale Immobilien KIJ am Engelplatz-Bauzaun Transparente anbringen. Vorm heranwachsenden Bibliotheks- und Bürgerservice-Neubau machen sich die wilden Graffiti-Sprüche auf der geschlossenen Holzzaunfläche nämlich nicht so gut: „Jahre der Ängste, Jahre der Wahne“. Sollte damit nicht Weltschmerz, sondern das Geschehen hinterm Bauzaun gemeint sein, wäre das bösartig. Als würden die Bauleute bis zum Finale in zwei Jahren vom fiesen Polier vorangepeitscht. Als wäre ein Protz-Palast geplant.

Oder riefen Sprach-Puritaner zur Gegenwehr? Die haben recht, wenn ihnen die Mehrzahl des Wortes „Wahn“ ein Dorn im Auge ist. „Wahn“ zählt zu den Wörtern ohne Mehrzahlbildung – wie Ruhm, Ärger, Milch, Fleisch, Liebe. In der Fachsprache wird solch ein Wort „Singulariatantum“ genannt.

Wiederum wird auch am Engelplatz die wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion am Gebäudeboden – die so genannte „weiße Wanne“ – eingebaut. Wenn das in den nächsten Jahren bei weiteren Innenstadt-Tiefbauten wegen der heiklen Grundwassersituation mal nicht Standard wird! – Wahne, Wanne? Vielleicht ist also nur versehentlich ein „h“ statt eines „n“ auf den Bauzaun gesprüht worden.