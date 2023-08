Meinung: Was die Vernunft sagt

Thorsten Büker über einen Kandidaten namens Ralph Lenkert

Auch wenn Ralph Lenkerts Antworten von Parteiraison geprägt waren: Als OB-Kandidat im kommenden Jahr zu kandidieren, dürfte die vernünftigste Entscheidung sein. Je drastischer sich die Partei auf Bundesebene kannibalisiert, desto wichtiger wird es, in der Region im Gespräch und wahrnehmbar zu bleiben und mit einem zugkräftigen Wahlkämpfer vor Ort punkten zu können.

Zum Beitrag Wollen Sie Oberbürgermeister in Jena werden, Herr Lenkert?

Lenkert ist in Jena beliebt. Das hat er schon mehrfach bewiesen. Oft genug konnte er bei den Bundestagswahlen in der Stadt gewinnen und hatte nur angesichts konservativ geprägter Landkreise das Nachsehen.

Dass er jeder Versuchung widerstehen wird, den Sozialismus – nicht die soziale Gerechtigkeit – in Jena zu predigen, macht ihn auch für das bürgerliche Lager interessant. Hinter seiner Zukunft in Berlin stehen allerdings nach der Bundestagswahl 2025 viele Fragezeichen: Die Folgen des aktuellen Machtkampfes sind nicht absehbar für eine Partei, die 2021 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert wäre, wenn sie nicht drei Direktmandate gewonnen hätte.