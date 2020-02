Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Wechsel nach 70 Jahren

Donnerwetter! Die rüstige Dame, die da im Sessel sitzt und angeregt mit uns plaudert, ist 93 Jahre alt. Und sie geht schon gut 70 Jahre lang regelmäßig in diesen Friseursalon an der Ecke Saalbahnhofstraße/Arvid-Harnack-Straße. Auch wenn sie am Beutenberg wohnt. Früher war es für sie hierher nur ein Katzensprung von ihrer Arbeitsstelle, der einstigen Jugendzahnklinik in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dann hielt sie auch als Rentnerin dem Salon weiter die Treue. Doch nun macht der Salon dicht. Immerhin: Friseurmeisterin Eva Neubert konnte ihr helfen und bot ihr an, in den Salon Weigelstraße zu kommen und sie dafür im Bedarfsfall abzuholen. Eine schöne Lösung für die alte Dame. Viele andere Kunden werden sich wohl neu orientieren müssen. Aber so ist es eben. Es wird immer Veränderungen und Brüche geben. Nichts bleibt, wie es ist. Es hat sich in Jena ja schon so viel verändert – Geschäfte wechseln ebenso wie Gaststätten, neue Firmen entstehen und alte gehen. Es ist halt alles im Fluss, wie man so schön sagt. Dabei ist es wichtig, den Blick nach vorn zu behalten, flexibel zu bleiben und sich auch ein wenig selbst mit zu verändern.