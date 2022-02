Meinung: Weltall und Unterwelt

Batteriewechsel und Kleinigkeiten

Heute vor 92 Jahren hat Clyde Tombaugh den Pluto entdeckt, am 18. Februar 1930. Der 9. Planet im Sonnensystem wurde mittlerweile zum Zwergplaneten degradiert. Pluton (lateinisch Pluto) ist der griechische Gott der Unterwelt. In der Unterwelt gab es die so genannten Erinnyen, geflügelte Ungeheuer. So ein Ungeheuer gibt es im Kinderzimmer meines Sohnes, es macht auf Knopfdruck Geräusche, die auf direktem Weg durch die Stirnplatte ins Hirn dringen. Noch nerviger als das Geräusch ist es, die Batterien zu wechseln. Denn die Batteriefächer von Spielzeug werden gern mit winzigen Schrauben gesichert: Mini-Schraubenzieher suchen und Knopfbatterien besorgen. Die Batterien sind dann noch so verpackt, dass es unmöglich ist, sie aus der Plastik-Pelle zu popeln, ohne schlechte Laune zu bekommen. Weshalb die Verpackungsindustrie es darauf abzielt, Menschen in den Wahnsinn zu treiben? Ich denke, Bill Gates hat etwas damit zu tun – oder Stephen Hawking, der war sich sicher, die Menschen müssten einen neuen Planten finden, um zu überleben. Für die Menschheit wäre Pluto zu klein – zumindest für das Krach-Monster aus dem Kinderzimmer reicht er. Ich schieß das Ding dahin und gehe zum Trost mit den Kindern ins Planetarium, da läuft das Programm „Planeten“ und ich zeige ihnen wo das Monster aus der Unterwelt gelandet ist.