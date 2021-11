Meinung: Wer will das kontrollieren?

Zur Durchsetzung der neuen G-Regeln

Alle sind erschöpft von den Pandemie-Folgen. Vom Streit um den richtigen Ausweg aus dem Schlamassel. Viele sind mit den Nerven und nicht wenige Geschäftsleute mit ihrem Unternehmen am Ende. Ein Bekannter erzählte mir, er kenne Paare, da verschweige die eine Partei der anderen, schon zweifach geimpft zu sein. – Um absehbar nicht beilegbaren Streit zu vermeiden. Die Politik hat nun – Abrakadabra – noch einmal den Zauberstab geschwungen: Für den Einzelhandel zum Beispiel gilt 2 G und für den Nahverkehr 3 G. Aus einem wichtigen Blickwinkel heraus scheinen diese Festlegungen aber so wie von einem König im Kriege, der die Fußlahmen aus dem Lazarett als letzte Kompanie in den Kampf schickt. Heißt: Wer soll denn die 2 G- und die 3 G-Einhaltung im Handel oder im Nahverkehr in annehmbarem Maße kontrollieren?

Der Handel steht personell ohnehin auf dem Schlauch. Für den Nahverkehr übernehmen die ohnehin als Dienstleister für die Fahrscheinkontrolle gebunden Security-Leute nun noch diese Aufgabe, und zwar „stichprobenartig“. Und im Ordnungsamt gibt’s zwölf Leute für „Ermittlung und Vollzug“. Der zuständige Dezernent kommentierte die Wirkmacht jener Kontrollen mit dem Begriff „Momentaufnahmen“. Anders formuliert heißt dies wohl: Das bringt nix groß.