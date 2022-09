Meinung: Wie ist das nur gemeint?

Über den Umgang mit Ironie

Ironie kann kompliziert sein. Mitunter bleiben die Ironie-Zielpersonen verunsichert: Ist das jetzt so oder aber so gemeint? Ein Beispiel. Seinem Zeitungsbericht zur Nachnutzung der alten Schwimmhalle in Lobeda-West hatte ein Kollege mehrere Foto-Motive in der Redaktion zur Auswahl beigegeben, einige Motive mit Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt im Bild und einige ohne ihn. Im Blattmacher-Team fiel der Entscheid für ein Motiv ohne ihn, das wohl mehr den Blick auf die Schwimmhalle lenkt. Nun teilte Volker Blumentritt kurz mit, er wolle sich bedanken, dass jenes Motiv ohne sein Konterfei verwendet wurde. Wie ist das nun gemeint?

Anders ist das, wenn man weiß, dass der Ironie-Absender es ironisch meint. Immer. Beispiel: die Jenaer Satirezeitung „Seniorenakrützel“, die der Karikaturist und Satire-Texter Bernd Zeller zu verantworten hat. Er hakte bei uns nach wegen einer Kolumne. Darin war die Rede von einem Kollegen, der am Mittagstisch vorgab, in diesen Krisenzeiten nur noch kalt zu duschen, und provokativ fragte: Ist Warmduschen dekadent? Zeller bat hierzu um Auskunft, „ob es sich um warme Mahlzeiten gehandelt hat, die am Mittagstisch der Redaktion verzehrt wurden“. Sehr gut. Hier sind die Fronten klar. Mit der Frage will Zeller eigentlich sagen: Du Bratze von kaltduschendem Redakteur, dann friss doch auch kalt. Ohne alle Ironie ist allerdings zu erwidern, dass Hühnerbein, Kartoffel und Hülsenfrucht unerwärmt nicht so bekömmlich sind. Im Gegensatz zum täglich kalten Duschen.