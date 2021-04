Meldefehler verfälscht Jenaer Corona-Zahlen

Jena In Jena wurden Sonnabend 15 Corona-Fälle gemeldet. Sie tauchen wegen eines Übermittlungsfehlers jedoch nicht in der RKI-Statistik auf

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden am Samstag, 24. April, 15 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Personen wurden als genesen eingestuft.

Allerdings gab es bei der Übermittlung von Zahlen am Samstagabend offenbar einen Fehler. Die 15 neuen Fälle wurden nach Auskunft der Pressestelle der Stadt leider nicht korrekt dem RKI übermittelt. Dessen Datenbasis für die 7-Tage-Inzidenz beruhe auf null gemeldeten Fällen und wird mit 123 angegeben. Auch die in der RKI-Statistik aufgeführten 384 aktiven Corona-Fälle in Jena müssen dann nach oben korrigiert werden. Die am Sonnabend gemeldeten Fälle würden erst am Montag in der RKI-Statistik zu finden sein, hieß es

Am Sonnabend wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 37 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 4.152 gestiegen. Der Inzidenzwert ist auf 218,2 geklettert. (AS)