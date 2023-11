Meldungen aus Dornburg-Camburg: Konzerte und Feuerwehrstammtisch

Dornburg-Camburg. Diese Veranstaltungen gibt es in den kommenden Tagen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg.

Zu drei Veranstaltungen wird in den kommenden Tagen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg eingeladen.

Hubertuskonzert in Altengönna

Zu einem Hubertuskonzert wird an diesem Sonntag, 5. November, um 15 Uhr in die Kirche von Altengönna eingeladen. Es treten die Jagdhornbläsergruppe „Hoher Flug“ und der Dornburger Volkschor auf. Laut Ankündigung erklingen jagdliche Stücke und volkstümliche Weisen abwechselnd von den Jagdhornbläsern und den Musikern des Chors.

Die Hubertustradition geht ins 8. Jahrhundert zurück. Der Heilige Hubertus wird auch als Schutzpatron der Jäger bezeichnet. Zu seinem Gedenken werden traditionell im November Hubertusmessen in Kirchen gefeiert.

Beim Konzert in Altengönna können die Besucher noch mehr zur Geschichte des Heiligen Hubertus erfahren. Im Anschluss werde zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrhaus eingeladen.

Hubertuskonzert in Tautenburg

Zum Hubertuskonzert wird an diesem Sonntag, 5. November, in die Kirche von Tautenburg eingeladen. Die Männer-Gesangverein 1891, Organist Thomas Grubert sowie Jagdhornbläser treten ab 15 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Das Konzert wird von der Jagdgenossenschaft Rockau-Tautenburg veranstaltet.

Feuerwehrstammtisch in Camburg

Zu einem Feuerwehrstammtisch mit CDU-Landeschef Mario Voigt wird am kommenden Dienstag, 7. November, in das Feuerwehrgerätehaus von Camburg eingeladen. Los geht es um 19 Uhr.

Einen Tag später, am Mittwoch, 8. November, ist Mario Voigt dann in Schkölen zu Gast. Dort lädt er ab 17 Uhr in der Rathausküche (Naumburger Straße 4) zu einem Stammtisch für Unternehmer und Gewerbetreibende ein, ab 19 Uhr dann zu einem Bürgerstammtisch, wie angekündigt wird.