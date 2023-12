Meldungen: Lesung in Tautenburg, Konzert in Frauenprießnitz

Tautenburg/Frauenprießnitz Veranstaltungstipps für die Region Dornburg-Camburg: In Tautenburg wird zu einer Lesung eingeladen, in Frauenprießnitz zu einem Konzert.

Zur Vorstellung des zweiten Bandes des „Jahrbuch für Geschichte und Naturkunde des Saale-Holzland-Kreises und der Stadt Jena 2023“ wird am Donnerstag, 28. Dezember, in das „Haus auf der Wiese“ in Tautenburg eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Mitglieder der Jahrbuch-Redaktion werden ihr im Jenzig-Verlag erschienenes Werk vorstellen, Veranstalter ist der Tautenburger Verschönerungsverein 1880.

Neben Artikeln zu verschiedenen regional- und heimatgeschichtlichen sowie naturkundlichen Themen werden im aktuellen Jahrbuch neben lokalen Vereinen auch besondere Archivfunde präsentiert. Im neuen Kapitel „Ortsjubiläum“ werden diejenigen Orte des laufenden und kommenden Jahres vorgestellt, die ein Jubiläum begehen, wobei die Quelle der urkundlichen Ersterwähnung genauer beleuchtet wird – diesmal Laasdorf, Lichtenhain, Tünschütz, Coppanz, Closewitz, Zöthen und Wichmar.

Nach einer kurzen Lesung können in Tautenburg signierte Bücher erworben werden, heißt es in der Ankündigung.

Orgelkonzert in Frauenprießnitz

Ein „Weihnachtliches Festkonzert“ wird es an diesem Freitag, 29. Dezember, in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz geben. Thomas Grunert aus Dornburg wird ab 15 Uhr an der Orgel spielen.

Die Klosterkirche ist zum Jahresende festlich geschmückt, die Bänke sind beheizt, heißt es in der Ankündigung.