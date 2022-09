Menschen in Jena-Lobeda werfen zu viel Plastik in den Biomüll

Jena. Der Kommunalservice Jena hat eine Papiermülltüten-Verteilaktion gestartet und hofft darauf, den Biomüll sauberer zu bekommen

Etwa 7500 Mieter in Lobeda-Ost und -West fanden in diesen Woche jeweils 20 Papiermülltüten in ihren Briefkästen. Der Kommunalservice Jena hat diese Verteil-Aktion gemeinsam mit Jenawohnen, der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ und der Wohnungsgenossenschaft Lobeda-West initiiert, um die Mieter der „Großwohnanlagen“ für ein Plastik-Problem zu sensibilisieren. „Beim Leeren der Biomülltonnen ist bereits seit längerer Zeit der enorme Anteil von Plastik und nichtbiogenen Störstoffen aufgefallen“, sagt Manuela Block, die beim Kommunalservice (KSJ) für das Stoffstrommanagement zuständig ist.

So bitte nicht: Biomüll aus dem Bereich Lobeda Ost und West. Foto: KSJ

Das Hauptproblem dabei seien die verwendeten Plastikmülltüten, die im Biomüll landen, aber auch anderer Plastikmüll werde nicht ordnungsgemäß vom Biomüll getrennt. „Natürlich ist es für uns nachvollziehbar, dass die Mieter eines Elfgeschossers lieber reißfeste Tüten nutzen, um den Biomüll zur Tonne zu befördern. Eine Möglichkeit ist es aber, dass man die Papiertüten in eine Plastiktüte packt und sie dann unten auskippt, um die Plastiktüte in die gelbe Tonne zu werfen“, schlägt Block vor. Wichtig sei es hier zu erwähnen, dass auch die angeblich kompostierbaren Bio-müll-Folienbeutel nicht in den Biomülltonnen landen sollten. Diese würden zwar langfristig verrotten, helfen der Abfallentsorgungs- und Recycling GmbH Gemes, die für KSJ den Müll in Kompostieranlagen verwertet, nicht weiter. „Diese Folienbeutel müssen genau wie anderer Plastikmüll von den Kompostierungsanlagen herausgefiltert werden“, erklärt Block.

Lobeda: Etwa 10 Tonnen Biomüll pro Woche

Aus dem Biomüll entstehen in den Kompostierungsanlagen der Gemes Substrate und saubere Erden, die dann in den Handel kommen. Kleingärtner oder landwirtschaftliche Betriebe beispielsweise könnten diese Erden nutzen. Wird Kompost auf Böden ausgebracht, könnten darin enthaltene Kunststoffe und andere Fremdstoffe Tiere schädigen oder durch Auswaschung von Böden in Gewässer gelangen.

Man wolle massiv versuchen, den Plastikanteil zu verringern, so Block. Verteilt wurden die Tüten in den letzten beiden Augustwochen. Im Anschluss werde nun in Kontroll-Touren von KSJ ausgewertet, ob die verteilten Papiermülltüten angenommen wurden. Durchschnittlich könnten die 20 Tüten für einen Zeitraum von zwei Monaten ausreichen. Sowohl in den großen 1,1-Kubikmeter-Mülltonnen als auch direkt vor Ort bei der Verwertungsanlage der Gemes werde der Erfolg der Aktion geprüft.

So sieht es gut aus: Biomüll aus dem ländlichen Bereich. Foto: KSJ

Pro Woche würden in Jena etwa 50 Tonnen Biomüll anfallen, auf der betreffenden Tour in Lobeda seien es zwischen 9 und 10 Tonnen Müll. Der Unterschied zwischen dem Plastikanteil in den Tonnen in Lobeda und den Tonnen im ländlichen Bereich sei enorm, so Block.

Zur Sache

Eine Novelle der Bioabfallverordnung hat das Bundeskabinett am 16. März beschlossen. Sie wurde am 5. Mai im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Die Verringerung von Fremdstoffen – vor allem von Kunststoffen – in den Bioabfällen ist das Hauptziel dieser Novelle. Nach der Novelle dürfte der Anteil von Fremdstoffen im Biomüll privater Haushalte nur noch ein Prozent betragen.

Wird dieser Anteil überschritten, könnten die Entsorgungsbetriebe die Annahme des Bioabfalls theoretisch zurückweisen.