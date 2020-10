Menschen in Jena: Matthias Krüger präpariert Tiere

„Der Tierkörper des Wolfes in der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf war längst zerlegt. Aus dem Skelett und der Haut habe ich den Tierkörper neu modelliert“, erzählt Matthias Krüger nicht ohne Stolz. Das sei die hohe Kunst des Präparierens: Aus Metalldraht und Holzwolle den Tierkörper so herstellen, dass das Objekt naturgetreu aussieht. Und höchstes Lob sei, wenn Besucher fragen: Ist das echt?

„Dieses Modellieren, das Nachbilden des Tierkörpers ist eine Fähigkeit, die man sich über Jahre antrainieren kann“, sagt der 57-jährige Präparator im Phyletischen Museum der Friedrich-Schiller-Universität. Seit nunmehr 40 Jahren arbeitet Matthias Krüger im Phyletischen Museum, die ersten zwei Jahre als Lehrling.

Von der Mücke bis zum Elefanten

„Die Berufswahl war ein wenig Zufall. Aber dazu geführt hatte die Liebe zu Tieren und meine Sammel- und Dokumentationsleidenschaft. Schon als Kind bin ich mit meinem Vater, der ein Hobby-Ornithologe war, in der Natur unterwegs gewesen.“ Günstig kam dazu, dass Matthias Krüger sich an der Volkskunstschule mit Malerei, Plastik und Grafik beschäftigte. Also kam künstlerisches und wissenschaftliches Interesse zusammen – eine glückliche Fügung für den Beruf des wissenschaftlichen Präparators.

„Eigentlich ist die Berufsbezeichnung nicht geschützt, denn es gibt auch Autodidakten, die zum Beispiel Jagdtrophäen präparieren. Andere verstehen sich vornehmlich als Künstler“, sagt Krüger. Er selbst sei ein wissenschaftlicher Dienstleister am Museum und am Institut für Zoologie und Evolutionsbiologie.

Vom Phyletischen Museum Jena zum Thüringer Zoopark Erfurt geht es hier für das Skelett der 46 Jahre alten Elefanten-Dame Marina. Sie starb am 30. Juli 2003. Sie war die zweitälteste in europäischen Zooanlagen lebende afrikanische Elefanten-Kuh. Foto: Jens Henning / Archivfoto

Zwar habe er in einem Fernstudium eine Fachhochschulqualifikation erworben, sei aber eher nicht eingeschränkt in der Vielfalt der Arbeit wie andere Kollegen an großen Museen. „Ich mache alles, von der Mücke bis zum Elefanten“, sagt er schmunzelnd.

3D-Druck statt Schaumstoffschnitzerei

Und natürlich, da fällt ihm sofort Elefantenkuh Marina ein, die 2005 im Erfurter Zoo verstorben ist. „Das Skelett steht jetzt im Erfurter Elefantenhaus, das Herz der Marina im Eingangsbereich der Anatomischen Sammlung hier in Jena.“ Ja, und natürlich werden auch Insekten präpariert, auf unterschiedliche Art, je nach Anforderung der Wissenschaft. Da fällt ihm das Stichwort Modellbau ein, auch ein Teilgebiet der Präparation.

„Ich habe mal eine Essigfliege aus PU-Schaumstoff geschnitzt. Die prangt in der Dauerausstellung bei uns. Heute werden solche Objekte gescannt und dann mit einem 3-D-Drucker in beliebiger Größe ausgedruckt. Diese Methode wäre vor 10 oder 15 Jahren noch undenkbar gewesen.“ Eine hohe Kunst sei auch die Abgusstechnik, bei der Dokumentarplastiken entstehen, zum Beispiel bei Fischen, Amphibien oder Weichtieren. „Das ist eine interessante und auch künstlerische Arbeit. Denn der Betrachter soll das Künstliche nicht erkennen.“

Präparator Michael Nickel aus Jena setzt das Skelett von Bär Mischka aus dem Eisenberger Tiergarten zusammen. Mischka musste im Frühjahr 2006 eingeschläfert werden. . Foto: Dieter Urban / Archivfoto

Ja, die Vielfalt, das sei eben das wohl Einzigartige an seinem Beruf und an der speziellen Arbeit im Phyletischen Museum. Aber neben den aktuellen Aufgaben gibt es auch viele unvorhergesehene Dinge, schon weil es Zufallsfunde gibt, die in der Werkstatt abgegeben werden. „Es wurde mal ein toter junger Steinadler abgegeben, der war 2017 in Dorndorf gefunden worden. Den haben mein Kollege und ich präpariert. Der Habitus steht jetzt bei dem Finder, das Skelett haben wir hier im Haus.“

Mit der Arbeit kann Matthias Krüger auch einige Entwicklungen in der Natur verfolgen. „Es gibt zum Beispiel eine Verarmung in der Tierwelt hier in der Region“, sagt er. Früher habe es Rebhühner, Feldhamster oder auch den Kiebitz als Brutvogel gegeben, nun nicht mehr. Das mache ihn zwar betroffen, aber dafür gebe es jetzt wieder andere Tiere, die es in seiner Jugend eher nicht gab wie den Kolkraben, die Wildkatze, den Biber oder den Wanderfalken.

An der Schnittstelle zur Wissenschaft

Vor 20 Jahren hätte er nicht geglaubt, dass hier wieder Biber und Wildkatzen leben. „Das ist eine Entwicklung, die ist nicht nur negativ, die muss man begleiten und dokumentieren“, so Krüger. Denn so könne man den Wandel bei der Entwicklung von Mensch und Natur einordnen. In ganz kleinem Maßstab sehe er das auch in seiner privaten Feder-Sammlung. Er habe dort zum Beispiel die Feder einer Beutelmeise aus den 90er Jahren, die gebe es jetzt hier gar nicht mehr.

Präparator Matthias Krüger am Skelett der Elephantendame Marina, die bis 2003 im Erfurter Zoo lebte und nun im Phyletischen Museum Jena zu sehen ist. Foto: Tino Zippel / Archivfoto

Matthias Krüger ist begeistert von seiner „Schnittstelle zur Wissenschaft“. Und: „Man muss die originalen Sachzeugen lagern, da sie als Koordinaten für die Wissenschaft dienen.“

Lange Jahre wurden im Phyletischen Museum keine Präparatoren mehr ausgebildet. Erst seit zwei Jahren ist dies wieder möglich. „Man sollte Interesse für Tiere haben und den Umgang mit toten Tieren nicht als bedrohlich empfinden“, sagt Krüger, der seinen Beruf als Job und Hobby betrachtet.

