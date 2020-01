Menschen In Jena: Wie ein Moment neben Novalis oder Schiller

Novalis, Schiller, Goethe – Cornelie Mier kennt viele Texte von ihnen, kann Gedichte auswendig rezitieren. Aber das würde ihr nicht reichen für eine ihrer Gäste-Führungen. Denn der lebendige philosophische Kopf fängt immer wieder von vorn an. „Wenn man sich ausruht auf dem, was man kann, berührt das nicht mehr“, sagt sie. Schließlich sei jede Führung durch Jena, an den Dornburger Schlössern oder auf dem Novalis-Weg ein Stück gelebte Zeit, auch für sie selbst. Es gehe nicht um Literatur schlechthin, sondern um das Leben. Das sei ihr wichtig.

Jenaerin studierte Tibetische Medizin

Cornelie Mier stammt aus Backnang in Baden-Württemberg. Nach dem Abitur reiste sie nach Schottland, um in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Camphill eine Ausbildung zu machen. Dann war ihr klar, sie wollte Medizin studieren. Doch es kam anders. Sie suchte noch eine ganz andere Lebenserfahrung, reiste nach Indien und beschloss zu bleiben. „Ich war sieben Jahre in Indien und habe die tibetische Medizin studiert“, erzählt sie. Mit finanzieller Unterstützung ihrer Eltern war das gut zu bewerkstelligen. Als sie dann 1984 wieder in Deutschland eintraf, war es schwierig, sich hier wieder einzuleben.

In Thüringen geblieben – der großen Geister wegen

Einen richtigen Aha-Effekt erlebte sie bei einem Vortrag in Stuttgart über Novalis und seine so früh verstorbene Verlobte Sophie. „Das hat mich so berührt, dass ich unbedingt dorthin gehen wollte, wo er, Novalis, gelebt hat.“ Also besuchte sie die DDR, kam zu Orten, an denen Novalis, wie Friedrich von Hardenberg sich selbst nannte, sowie Schiller und Goethe gelebt und gearbeitet hatten. Dann absolvierte sie eine Eurythmie-Ausbildung in Hamburg. Und schließlich stand für sie fest, dass sie eigentlich nur in Thüringen leben möchte, der großen Geister wegen.

Zunächst begann sie in Weimar, an der Waldorfschule Eurythmie zu unterrichten. Dann lebte sie eine Zeit lang in Großkochberg. „Eigentlich dachte ich damals, aus der Eurythmie könnten die Menschen Lebenskraft und Inspiration schöpfen bei dem vielfältigen Wandel, der sich äußerlich und im Bewusstsein vollziehen sollte. Aber das hat sich nicht so ergeben, jeder war irgendwie mit sich selbst beschäftigt.“ Und so fand sie mehr Zeit, sich mit der Landschaft und der Kulturgeschichte zu beschäftigen. „Das war mir ein Herzensbedürfnis. Ich habe die Spuren von Novalis, Goethe und Schiller verfolgt und vieles verinnerlicht. Dadurch ist mir die Region hier Heimat geworden“, sagt sie. Besonders Novalis habe es ihr angetan. Sie habe sich nicht nur in sein Werk vertieft, sie wollte auch die Wege gehen, die er einst gegangen ist, etwa oben den Weg vom Steinkreuz oberhalb Ziegenhains bis zum „Luftschiff“. „Wenn ich dort lang gehe, spüre ich: Da ist noch etwas. Es berührt mich tief, wenn ich Dinge sehe, die bereits ein verehrter Mensch gesehen hat. Da wirkt etwas auf mich.“ Sie vergleicht das mit einem Besuch von Schillers Gartenhaus in Jena: Dort gehen auch viele Besucher hin, um noch etwas von Schiller zu erspüren. Dieses Selbsterleben und auch das spätere Rezitieren von Texten – das sei etwas wie das Zusammenwirken von äußeren und inneren Dimensionen, von Geistig-Seelischem und äußerem Schauplatz, von dem Lebenskraft kommt. „Und ich möchte bei meinen Führungen etwas Lebendiges vermitteln.“ Das Schönste sei, wenn Teilnehmer Spaziergängen dann sagen, sie hätten das Gefühl gehabt, für einen Moment neben Novalis oder Schiller gestanden zu haben. Denn genau an diesen Orten sei es durch sie, Cornelie Mier, spürbar gewesen, dass dort Novalis oder auch Schiller gelebt, gelitten oder sich gefreut hatten.

Stadtführerin und Eurythmie-Lehrerin

Seit Ende der 90er Jahre lebt die Stadtführerin und Eurythmie-Lehrerin nun in Jena. „So lange habe ich noch nie an einem Ort gewohnt“, sagt sie lächelnd. Freilich, das sei nicht der „große Brotberuf“, aber sie sei mit Überzeugung und Begeisterung dabei, das sei wichtiger. Man müsse die Dinge aus der Vergangenheit wie Samenkörner betrachten, die gehoben und zum Wachsen gebracht werden können. In diesen Zusammenhang ordnet sie auch Werte wie die Ehrfurcht vor dem Leben und die Achtung vor den Menschen ein. So ist es nicht verwunderlich, dass sie syrische Musiker zu sich eingeladen hat, um gemeinsam Hausmusik zu spielen. „Ich wollte die Geflüchteten hier so empfangen, wie ich in Indien empfangen worden bin, wollte Kulturen und Menschen zusammenbringen“, sagt sie. Inzwischen überlegt sie, vielleicht ein ähnliches Projekt mit arabischen Frauen zu beginnen.

Langeweile kennt sie nicht. „Ich muss immer meine Einsichten und Erfahrungen erweitern, lebendig sein“ Nein, Krimis liest sie eher nicht, aber historische Romane beispielsweise. Im Winter ist es mehr die Musik, die sie beschäftigt, schließlich spielt sie selbst Cello. Im Sommer ist sie eher draußen anzutreffen, auch zur Entspannung. „Manchmal gehe ich den Novalisweg auch allein, das weckt neue Ideen in mir, das bewegt mich.“ Und diese Begeisterung, die daraus erwächst, spüren auch die Teilnehmer an ihren Wanderungen. Zumal wenn sie an jedem Stopp auf dem Novalisweg mitreißend aus dem Leben und Werk des Herren von Hardenberg zu berichten weiß.