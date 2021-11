Meterlange Kritik an Corona-Regeln in Jena - Baustopp wegen gestohlener Abwasserrohre

Jena / Wonnitz. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Meterlange Kritik an Corona-Regeln in Jena

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte ihrem Frust über das Corona-Virus Luft gemacht. Völlig unangemessen waren jedoch die Wahl des Mediums und die Art und Weise des Frustabbaus, heißt es bei der Polizei. Der oder die Täter beschmierten den Eingangsbereich des Sporthallenkomplexes Lobeda-West, in der Karl-Marx-Allee, mit neon-roter Farbe. Über eine Fläche von 1,60 m x 7,20 m kritzelten der oder die Täter "3G ohne uns!" auf die Pflastersteine. Nicht nur, dass ein Schaden in dreistelliger Höhe verursacht wurde, es würden laut Polizei täglich auch viele Kinder und Jugendliche daran vorbei.

Abwasserrohre gestohlen: Vierstelliger Schaden und Baustopp in Wonnitz

Die Arbeiter der Baustelle in Wonnitz mussten am Montagmorgen unfreiwillig einen Stopp einlegen. Unbekannte haben über das Wochenende eine Palette Abwasserrohre entwendet. Nicht nur, dass nun auf Ersatz gewartet werden muss, der Firma ist dadurch ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

