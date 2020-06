Milchtankstelle in Jena-Nord eröffnet

Jena. Agrargesellschaft bietet hier täglich frische Milch von den Pfiffelbacher Kühen an.

Die Agrargesellschaft Pfiffelbach hat am Dienstag im Eingang des Kauflandes Jena-Nord eine Milchtankstelle eröffnet. Kunden können hier gekühlte Frischmilch erwerben, die von den Kühen des Betriebes gegeben wird und die schonend pasteurisiert wurde, so dass sie mindestens 3 Tage haltbar ist. Der Betrieb hat kürzlich auch in neue Ställe mit viel Platz für die Tiere und eine Molkerei investiert. Die Milchtanke wird täglich frisch beliefert. Ein Liter Milch kostet die Kunden 1,40 Euro.