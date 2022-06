Milda bekommt eine Pflegeeinrichtung

Bürgermeister Albert Weiler (CDU) vor der Ackerfläche an der Dorfstraße in Milda, auf der eine Pflegeeinrichtung entstehen soll.

Milda. In Milda soll eine Pflegeeinrichtung für 55 Menschen entstehen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt, äußert aber auch Sorgen.

Eine Pflegeeinrichtung mit Platz für 55 Menschen soll in Milda entstehen. Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Dienstagabend den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Vorhaben einstimmig gebilligt. Gebaut wird die Pflegeeinrichtung von der Exsos GmbH aus Ilmenau.

Exsos will auf einer Ackerfläche an der Dorfstraße am Ortsausgang in Richtung Zimmritz „viel Geld“ investieren, wie Lutz Schuchard, bei Exsos für Akquisition und Analyse zuständig, gegenüber dieser Zeitung sagte. Eine genaue Investitionssumme sei aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Baupreise schwer abzuschätzen.

Visualisierung der von der Exsos GmbH geplanten Pflegeeinrichtung an der Dorfstraße in Milda. Foto: Exsos GmbH

Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude samt Innenhof mit einer Grundfläche von 3200 Quadratmetern. Es soll 57 Meter lang und maximal acht Meter hoch sein. In dem Gebäude mit Holzfassade sollen vier Wohngemeinschaften entstehen, in denen es neben den Zimmern für die Bewohner auch gemeinsame Ess- und Aufenthaltsbereiche samt Küche gibt. „Es soll eine familienfreundliche Wohnsituation entstehen“, so Schuchard. Die Energieversorgung soll wohl über ein Blockheizkraftwerk laufen. Auf dem Flachdach und an der Fassade könnten zudem Solarflächen angebracht werden, was derzeit aber nicht vorgesehen sei.

Rund um das Gebäude soll ein parkähnliches Areal mit Verweilmöglichkeiten und Kneippanwendungen geschaffen werden. 16 bis 18 Stellplätze seien ebenfalls auf dem Gelände geplant, die Zufahrt soll von der Dorfstraße über den Flutgraben hinweg erfolgen.

Große Nachfrage erwartet

Läuft alles reibungslos, werde im März 2023 Baustart sein, im Spätsommer 2024 könnte dann Eröffnung gefeiert werden. Schuchard geht davon aus, dass es für die Pflegeeinrichtung eine große Nachfrage gibt, würden bis auf eine vergleichbare Einrichtung in Blankenhain doch entsprechende Angebote im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern fehlen.

„Unser Ziel ist es, den Menschen in den kleinen Gemeinden die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu bleiben, wenn sie pflegebedürftig sind“, so Schuchard. Bei vorherigen Projekten, beispielsweise in Großengottern oder Ballstädt, habe man da zu hören bekommen: „Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht mehr in eine große Stadt ziehen.“

Im Mildaer Gemeinderat wurde indes die Sorge laut, dass die neue Pflegeeinrichtung auch für Menschen aus Jena attraktiv sein könnte und diese dann Plätze belegen, die für Pflegebedürftige aus Milda und Umgebung vorgesehen sind. „Wer einzieht, das entscheidet am Ende der Betreiber“, sagte Schuchard. Diesen konnte er noch nicht benennen, es würden aber bereits Gespräche laufen.

„Unsere Leute unterbringen“

„Wir werden die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um unsere Leute unterzubringen“, sagte Bürgermeister Albert Weiler (CDU). Schließlich sei die Zusammenarbeit von Gemeinde und Betreiber ein Geben und Nehmen. Bei einem Besuch in Ballstädt habe er festgestellt, dass das funktioniere. Dort habe ihn auch die Architektur der Exsos-Gebäude überzeugt, der „natürliche Lichteinfall ist optimal, die Aufenthaltsbereiche schön.“

Die Gemeinderäte äußerten sich ebenfalls wohlwollend über die vorgestellten Pläne. „Das Gebäude wird sich gut in die Umgebung einpassen“, hieß es. Und hatten auf der Ackerfläche sogar schon Platz für ein weiteres Gebäude ausgemacht, sollte die Nachfrage nach Pflegeplätzen groß sein.

Jedenfalls scheint die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und Exsos gut zu funktionieren. „Wir fühlen uns sehr wohl hier. Haben wir mal eine Frage, wird die schnell beantwortet“, so Schuchard.