An einem Spielplatz auf dem Jenaer Eichplatz verbieten Hinweisschilder das Spielen. Das Foto stammt aus dem Frühjahr. Und von Mittwoch an bekommt es wieder neue Aktualität.

Jena. Jena schließt die kommunalen Spielplätze: Das stößt vor allem in den sozialen Medien auf heftige Kritik.

Die Rolle rückwärts gelang der Stadt innerhalb von 24 Stunden: Entgegen der ursprünglichen Aussage vom Sonntag werden nun doch die kommunalen Spielplätze geschlossen. Die Kritik an dieser Entscheidung reißt nicht ab, vor allem in den sozialen Medien steht die Verwaltung am Pranger. Neudeutsch heißt das wohl „Shitstorm“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.