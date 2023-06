Missglückte Sprengung und Kontrolleur beleidigt: Das sind die Polizeimeldungen aus Jena

Ein Fahrkartenkontrolleur ist in Jena von einem 23-Jährigen beleidigt worden. (Symbolfoto)

Jena. Unbekannte haben versucht, in Jena einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Außerdem fuhr ein Radfahrer gegen ein geparktes Auto. Weitere Blaulicht-Meldungen aus Jena:

Bereits in der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in der Alfred-Diener-Straße mit Sprengstoff zu öffnen. Laut Polizeimeldung gelangten die mutmaßlichen Täter allerdings nicht an ihr gewünschtes Diebesgut. Dabei verursachten sie jedoch hohen Sachschaden.

Hauswand mit Graffiti bemalt

Grüne Farbe und ein unleserlicher Schriftzug ziert seit vergangener Woche eine Hauswand in der Talstraße. Wie die Beamten mitteilten, brachten Unbekannte das Graffiti in der Größe von 60 mal 160 Zentimeter auf. Eine entsprechende Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

22-jähriger Kontrolleur verbal angegangen

Ein 22 Jahre alter Fahrscheinkontrolleur ist von einem 23-Jährigen in der Straßenbahn beleidigt worden. Zwar habe der Fahrgast einen Fahrschein vorgezeigt, jedoch das Ausstelldatum verdeckt. Als der Kontrolleur daraufhin das ganze Ticket in Augenschein nehmen wollte, wurde der Fahrgast ausfällig. Zur Klärung des Sachverhaltes griff die Polizei ein.

Radfahrer kracht gegen parkendes Auto

Ein 32 Jahre alter Radfahrer verlor am Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Drahtesel und krachte gegen ein geparktes Auto. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, am Auto entstand Sachschaden.