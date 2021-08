Mit 45 Sachen durchs Land - und am Donnerstag in Jena

Jena. E-Roller machen Station in Jena

Mit 45 Sachen rollte am Donnerstag ein buntes Elektroroller-Duo aus Bochum auf den Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs ein. Knapp 2500 Kilometer quer durch Deutschland mit dem Elektroroller sind derzeit Vertreter des Labors für Nachhaltigkeit in der Technik an der Hochschule Bochum gemeinsam mit Studierenden unterwegs. „Wir befinden uns gerade sozusagen in der Halbzeit”, sagt Alina Dicke, wissenschaftliche Hilfskraft der Hochschule Bochum, in Jena. Dabei stecke man sich recht sportliche Etappen von etwa 150 Kilometern am Tag, die man an einem Stück hinter sich lassen möchte.

Auf dem Jenaer Betriebshof tauschten sich Rollerfahrer und Vertreter des Jenaer Nahverkehrs über Ladeinfrastruktur, Alltagstauglichkeit und die Verkehrswende aus.