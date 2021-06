Mit dem CDU-Chef im Schlafzimmer

Boom! Boom! Boom! So könnte es gewesen sein! Als der Lärm der Bassboxen aus dem Paradies den Hausberg erreicht, ist es vorbei mit der Ruhe im Schlafzimmer von Guntram Wothly. Der CDU-Vorsitzende sitzt im Bett, schäumt und ruft den Ordnungsdezernenten an. Auch im Schlafzimmer von Benjamin Koppe ist es dann vorbei mit der Ruhe. Er sitzt im Bett, ärgert sich über 2000 Partywütige und vielleicht auch über seinen Vorsitzenden. Koppe ruft später natürlich den Rathaussprecher an. In der Küche von Kristian Philler ist es dann vorbei mit der samstäglichen Ruhe. Der Kaffee wird kalt, Philler tippt noch schneller als die Bassboxen wummern, so dass in der Mittagszeit eine Pressemitteilung viele Journalisten erreicht: Entschlossenes Handeln gegen massive Ruhestörungen und Straftaten!

Auch in der Küche von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) ist es dann vorbei mit der Mittagsruhe. Er ärgert sich über Philler, Koppe und allgemein über den Zustand der SPD. Natürlich, die Zwillinge CDU und Ordnung, denkt er, aber muss das Rathaus auf jenem soziokulturellen Milieu herumhacken, das auch die SPD – vergebens – zu erreichen versucht? Gerlitz ist nicht begeistert. CDU und FDP sind in den nächsten Tagen auch nicht begeistert, Linke und Grüne sind wegen der Straftaten auch nicht begeistert, brechen aber eine Lanze für die Jugend: Sie braucht Freiräume! Ist denn alles verschwunden, die Insel geflutet und an den Stadtrand verbannt?

Am Samstag wummern die Bassboxen wieder, sogar unter dem Schutz des Grundgesetzes: Angemeldete Tanzdemo bis 21 Uhr im Paradies. Guntram Wothly ist nicht begeistert. Boom! Boom! Boom!