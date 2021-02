Mit dem Traktor zur Arbeit gebracht

Der Winter hat auch die Bauern der Agrargenossenschaft Gönnatal vor große Probleme gestellt. „Am Sonntag hatten wir Probleme mit dem Milchauto, das nicht kam. Wir mussten einen Ersatztank flott machen, um die Milch zwischenlagern zu können“, berichtete Katrin Löhle. Als das Milchauto dann spät am Abend doch noch im Gönnatal ankam, musste ein Traktor zu Hilfe gerufen werden, um das Fahrzeug sicher auf die Straße zu bringen.

Zuhause bleiben ist keine Option für Tierwirte

Am Montag seien die Mitarbeiter „so halbwegs pünktlich“ zur Schicht erschienen, so dass mehrere Hundert Milchkühe und Tausende Puten, die in den Gönnataler Ställen stehen, gut versorgt werden konnten. „Einige Mitarbeiter hat der Schichtleiter dann noch mit dem Traktor zu Hause abgeholt, damit sie auf Arbeit kamen“, sagte Löhle. „In den Ställen und drum haben wir heute sogar ein paar mehr Leute im Einsatz, um die Versorgung der Tiere zu sichern und um die Schneemassen bewältigen zu können“.

Der für Montag geplante Schlachttag im Tochterunternehmen Putenspezialitäten wurde allerdings abgesagt. „Wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass es beim Transport der Tiere noch einen Unfall gibt.“ Auch waren die Mitarbeiter dort nicht alle bis zum Unternehmen durchgekommen, so dass die Schlacht-Mannschaft nicht voll einsatzfähig gewesen wäre.