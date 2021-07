Mit den OTZ-Lesern im Gespräch in Jena

Das Juhubiläums-Mobil der OTZ machte am Montag Station am Salvador-Allende-Platz in Lobeda. Anna Vogel, die zum Promotion-Team gehört, spricht mit Leserin Regina Engelhardt.

Jena. Juhubiläums-Mobil der OTZ machte am Montag Station am Salvador-Allende-Platz in Jena-Lobeda

Das Juhubiläums-Mobil der OTZ machte am Montag Station am Salvador-Allende-Platz in Lobeda. Anna Vogel, die zum Promotion-Team gehört, spricht mit Regina Engelhardt. Sie liest seit etwa 30 Jahren die OTZ und nimmt natürlich am Gewinnspiel teil. Auch Bernd Schlegel beantwortete Fragen zum Zeitungsabo oder zum E-Paper. Die Ostthüringer Zeitung feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Vielfältige Aktionen begleiten das Jubiläum. Übrigens: Am kommenden Donnerstag steht das Juhubiläums-Mobil der OTZ von 10 bis 16 Uhr auf dem Globus-Parkplatz in Hermsdorf.