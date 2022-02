Mit diesem Gutschein geht der Jena-Prophet baden

Jena. Weitere Preisübergabe zum Jenaer Zeitungsratespiel

Das ist ein Wiedersehen der besonderen Art. Wolfgang Prokein hat am Donnerstag aus den Händen von Stadtwerke-Sprecherin Anja Tautenhahn einen der beiden dritten Preise unseres Evergreen-Zeitungsspiels „Prophet des Jahres“ des Jahrganges 2021 in Empfang nehmen können: einen 100-Euro-Gutschein für die Angebote des Freizeitbades GalaxSea. Wolfgang Prokein, pensionierter EDV-Fachmann und einst im Zeiss-Rechenzentrum tätig, hatte vor elf Jahren beim „Propheten“-Spiel 2011 den ersten Preis gewonnen mit einem Aufenthalt im Steigenberger-Hotel Königswinter.

Das diesjährige „Propheten“-Spiel mit zehn Fragen zur Stadtentwicklung haben wir mit der Mittwoch-Ausgabe unserer Zeitung in dieser Woche in Gang gesetzt. In einigen der nächsten Ausgaben werden wir die Fragen zum laufenden Jahr wiederholen.