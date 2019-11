Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Ehrenamtscard 48 aktiven Jenaern Danke sagen

Ehrenamtliche Arbeit soll sich lohnen. Das befanden Jenas Sozialdezernent Eberhard Hertzsch und Elisabeth Wackernagel, Vorsitzende des Ehrenamtsbeirates. Ganz in diesem Sinne überreichten sie bei einer Feierstunde an 48 Bürger Ehrenamtscards, die vergünstigte Eintritte unter anderem in Museen, Theaterhaus, Philharmonie und Galaxsea ermöglichen.

Die Geehrten waren von Vereinen, Kirchen und Behörden vorgeschlagen worden, weil sie eine verdienstvolle ehrenamtliche Arbeit leisten. Zu ihnen gehört Felicia Karrasch. Die seit 2013 in Jena lebende US-Amerikanerin unterstützt die Bürgerstiftung beim Nachbarschaftshilfe-Projekt „Nahbarn“ und betreut in ihrer Freizeit zwei ältere Damen, geht mit ihnen spazieren und macht Yoga mit ihnen. „Ich gebe ihnen etwas und erhalte auch etwas Schönes – Dankbarkeit“, sagt die junge Frau.