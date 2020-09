Mit Herzblut an der Seite kranker Kinder in Jena

Schade, dass es nichts geworden ist mit der Jubiläumsfeier zum 30. Geburtstag der Elterninitiative für krebskranke Kinder (EKK). Die sollte eigentlich am Freitagabend stattfinden. Doch Corona machte wie so vieles andere auch das zunichte. Immerhin gibt es schon einen neuen Termin: den 17. September 2021 im Jenaer Volksbad. Doch schon jetzt ist an einen kleinen Ersatz gedacht. Denn der Verein feiert virtuell.

Seit gestern ist auf seiner Internetseite ein Button zum Anklicken geschaltet. Dort zu finden sind Grußbotschaften der Vereinsvorsitzenden Michaela Degenkolb und einstiger Krebs-Patienten, eine Chronik, Zahlen und Fakten, Erfahrungsberichte, Filmchen, ein Gästebuch und manch Interessantes mehr.

Tatsächlich ist in den drei Jahrzehnten viel geschehen. „Es waren anstrengende, aber erfolgreiche Jahre“, sagt Katrin Mohrholz, seit 25 Jahren Geschäftsführerin der Elterninitiative. Natürlich seien auch viele schreckliche Momente dabei gewesen, wenn zum Beispiel krebskranke Kinder sterben mussten. Doch auch beglückende Momente, wenn Eltern und Kindern Mut gemacht werden konnte in schweren Zeiten. Insgesamt habe man seit 1990 rund 1000 betroffene Familien betreut.

Blicken wir zurück: Am Anfang hing ein Zettel in der Krebsstation der Jenaer Kinderklinik. Darauf wurden Eltern krebskranker Kinder zur Gründung einer Initiative aufgerufen, die Interessen der Familien vertreten und die Therapie ihrer Kinder unterstützen sollte. So fanden sich 32 Mütter und Väter zusammen und gründeten am 7. März 1990 die Elterninitiative, die heute gut 200 Mitglieder hat.

Es gab Meilensteine, so etwa 1991 der Einzug in eigene Räume am Forstweg 16, ein Jahr später die Einrichtung von Elternwohnungen oder auch die Übernahme der Schirmherrschaft für den Verein durch die Jenoptik. Das habe der Elterninitiative den Zugang zur Wirtschaft geebnet, schätzt Katrin Mohrholz ein. Seitdem habe man Partner in der Wirtschaft gewinnen können, ohne deren Hilfe vieles nicht möglich gewesen wäre. Was mit Lothar Späth 1996 begann, führt seit fünf Jahren Hans-Dieter Schumacher, Finanzvorstand der Jenoptik, weiter.

Hans-Dieter Schumacher sieht eine Parallele zum Firmenmotto „More Light", also mehr Licht. Schließlich würde die Elterninitiative ja auch mehr Licht in das Leben von Familien bringen, die durch die Krankheit schwer getroffen seien. Die Jenoptik werde auch weiterhin an der Seite des Vereins stehen, versichert er. Auch die Sparda-Bank, die jährlich rund 10.000 Euro spendet, will der Elterninitiative die Treue halten, betont Kristin Giese von dem Geldinstitut, das auch 150.000 Euro beigesteuert zum Bau des Hauses Ekkstein. Seit 2018 ist es das Zuhause des Vereins.

Hier, in Sichtweite zum Lobedaer Uniklinikum, treffen sich Eltern und junge Patienten, um vom Klinikalltag auszuspannen, sich zu erholen und auszutauschen. Kindernachmittage finden statt, und Rückzugsräume werden angeboten. Und es gibt regelmäßige Treffen von verwaisten Eltern, Hausbesuche und den mitfinanzierten Einsatz des Klinikclowns Knuddel, um nur einiges zu nennen.

„Wir werden weiter mit viel Herzblut dafür sorgen, dass die Therapiezeit der kranken Kinder nicht als Gruselzeit für die Familien in Erinnerung bleibt", versichert Katrin Mohrholz.

www.ekk-jena.de