Mit Jenaer Corona-Helden im Schlauchboot

Die Mitarbeiter der Gerontopsychiatrie-Tagesklinik aus Jena sind am Freitagnachmittag in Orlamünde zu einer Schlauchboottour auf der Saale aufgebrochen. Die Tour gesponsert hat Rentner Jürgen Schubert aus Jena, der mehr als 25 Jahre lang professionell Naturerlebnis-Touren auf den Thüringer und sächsischen Flüssen angeboten hat. Er wollte Menschen etwas Gutes tun, die in der Corona-Krise immer für Andere da waren.