Mit Liedern den Frühling in Jena begrüßen

Wilhelmine ist am 29. April in der Jenaer Friedenskirche zu Gast.

Jena. Sarah Lesch und Wilhelmine in der Friedenskirche

In der Friedenskirche wird im April der Frühling mit zwei besonderen Konzerten begrüßt. Veranstalter Oliver Jahn holt Sarah Lesch und Wilhelmine nach Jena.

Am Mittwoch, 27. April, 20 Uhr ist Liedermacherin Sarah Lesch zu erleben, die vor allem mit ihrem Song „Testament“ bekannt wurde, den sie für ihren Sohn schrieb. Die in Altenburg geborene Sängerin, lebt heute in Leipzig. Lesch schrieb Musik für Kindertheaterstücke und arbeitete von 2009 bis 2013 als Erzieherin in Tübingen. Seither ist sie vorwiegend als Musikerin tätig. Sie wagt sich immer wieder an gesellschaftskritische Themen.

Zwei Tage später, am Freitag, 29. April, 20 Uhr steht dann Wilhelmine auf der Bühne. Die Berliner Musikerin bringt gut gelaunte Popmusik mit, die sich um das wichtigste aller Themen dreht: die Liebe. Noch sind für beide Konzerte Karten in der Jenaer Tourist-Info und bei Eventim zu haben.

Zum Liederfrühling in der Friedenskirche werden am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr außerdem Josa und Sebastian Herzfeld zu erleben sein und am Samstag, 30. April, 20 Uhr Doc Taylor and The Redhead Girl, die irisch-schottische Folkmusik mit walisischem Gesang präsentieren.