Mit Schreckschusswaffe im Einkaufsmarkt in Jena

Jena. Ein 29-Jähriger erschien in einem Supermarkt in Jena mit einer Schreckschusswaffe, nach dem man ihn aus dem Markt verwiesen wurde.

Am Samstagmorgen betrat ein 29-jährige polizeibekannter Mann in Jena in der Erlanger Allee den dortigen Netto-Markt und belästigte die anwesenden Mitarbeiter. Nachdem der Mann aus dem Einkaufsmarkt verwiesen wurde, erschien er kurze Zeit später erneut im Netto-Markt und hielt diesmal einen pistolenähnlichen Gegenstand bedrohlich in der Hand - anschließend flüchtete der Täter.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte der Täter im Bereich des Salvador-Allende-Platzes festgenommen werden, da ferner ein aktiver Haftbefehl gegen ihn bestand. Bei ihm wurde auch die verwendete Schreckschusspistole gefunden, welche fortfolgend eingezogen wurde.