Mit Silbereisen in der Schlange

Thomas Beier berichtet aus einem Jenaer Supermarkt.

Die Kundenströme verlagern sich, seit „tegut“ in der Goethegalerie wegen Umbau geschlossen hat. Besonders zu spüren bekommt dies der Edeka am Holzmarkt. Das Geschäft ist zu Stoßzeiten so voll, dass die Kassenschlange einmal durch den ganzen Laden geht und manchmal sogar noch am anderen Ende um die Ecke. Das will was heißen, denn es sind bestimmt 30 Meter.

Clevere Kunden nehmen sich daher eine Zeitung aus dem Ständer, kaufen ein und stellen sich lesend in die Schlange, womit die Zeit gut ausgefüllt ist. Oder sie blättern in einer Klatschzeitung, bis sie an der Reihe sind. In einer stand neulich, dass Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän eiskalt durch einen Jüngeren ersetzt werden soll – beim Privatfernsehen. Schlimm.

Da ist es fast eine Erlösung, wenn eine Computerstimme aus dem Hintergrund ruft: „Der nächste Kunde bitte an Kasse 3!“ Dann hat man’s nämlich geschafft.

Mal sehen, was passiert, wenn in gut zwei Wochen „tegut“ wieder aufmacht und zudem im Wiesencenter (ehemals Schillerpassage) ein ganz neuer Supermarkt öffnet. Hoffentlich sind genug Waren da, um gleich zwei Supermärkte zu bestücken. In einer Kassenschlangen-Lektüre stand neulich was von einer Lieferkrise im Handel. Es fehlen nicht nur Rohstoffe wie Alu, Silber und Eisen, auch Kraftfahrer.