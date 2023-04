Mit über 100 km/h durch 30er-Zone: Autofahrer flüchtet vor Polizei in Jena

Jena Ein Autofahrer ist in Jena vor der Polizei geflüchtet. Der Mann ist für die Beamten kein Unbekannter. Bereits am Tag zuvor geriet er ins Visier der Polizei.

Am Samstag gegen 3.15 Uhr war ein Fahrer mit seinem Honda auf der Stadtrodaer Straße stadteinwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Dadurch habe er entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet, heißt es von der Polizei.

Im Rahmen einer Streife wurden Polizisten dann auf den Mann aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer beschleunigte daraufhin stark und flüchtete in die Friedrich-Engels-Straße. Hier raste er mit über 100 km/h durch die 30er-Zone.

Polizisten konnten den Mann schließlich stoppen. Gegen den 40-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Täter ist kein Unbekannter

Der Täter war den Beamten bereits aus zwei Vorfällen vom Freitag bekannt. Hier sei der 40-Jährige aufgefallen, weil er sich gegen 12.30 Uhr und gegen 18.40 Uhr nackt am Saaleufer in der Oberaue aufhielt und an seinem Geschlechtsteil hantierte. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Exhibitionistischer Handlung in der Öffentlichkeit gefertigt.

