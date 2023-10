Mitgefühl für die Jenaer Stadttauben wächst

Jena. Kerstin Wuthenow hat den Thüringer Tierschutz-Preis erhalten. Wie 300 km Fahrt auf sich nahm, um einer Taube zu helfen

Mit solcherart Öffentlichkeit könnte Jena ja noch mehr Aufmerksamkeit finden für das gut etablierte Taubenhaus-Projekt. Solche Gedanken haben Kerstin Wuthenow zuerst umgetrieben, als sie jetzt in Erfurt mit dem Thüringer Tierschutz-Preis ausgezeichnet wurde. Und das passt zu ihrem nächsten Gedanken, dass sie „nicht selbst im Vordergrund“ stehen wolle, weil doch so viele Menschen in der Angelegenheit eingebunden sind. Die Preisauslober wissen aber mutmaßlich, dass die Gruppendynamik vom flammenden Herzen Einzelner lebt.

15.000 Eier aus Gips

Kerstin Wuthenow ist das wandelnde flammende Herz. Die Verwaltungsfachfrau, die an der Universität arbeitet, ist seit über 30 Jahren im Tierschutz aktiv – in aller Artenbreite. Obendrein sei sie vor zwölf Jahren „zu den Tauben gekommen“: Sie habe in der Stadt eine verletzte Stadttaube gefunden und sei aufs Erste fast daran verzweifelt, keine kompetente Hilfe auftun zu können. Die Hilfe habe sie schließlich 300 Kilometer entfernt in einem Tauben-Gnadenhof in Frankfurt/Main gefunden gehabt. Zeitlich fast parallel war in Lobeda-West Jenas erstes Taubenhaus etabliert worden mit sehr guter Unterstützung der Jenawohnen GmbH als Hauseigner. Mittlerweile steht das achte Jenaer Taubenhaus kurz vorm Baubeginn. Und Kerstin Wuthenow ist nach wie vor die Koordinatorin aller Belange, die dazugehören. Seit 2012 konnte so die „Geburtenregulierung“ per Austausch von 15.000 Taubeneiern gegen Gips-Attrappen vorangetrieben werden, wurden Jahr für Jahr mehrere Tonnen Taubenkot geregelt entfernt. Und: Die artgerechte Fütterung habe vielen Tieren einen harten Überlebenskampf erspart, berichtet Kerstin Wuthenow.

Eine Handicap-Voliere

Ein wenig unter dem Radar der namentlich verknüpfbaren Zuständigkeit hat Kerstin Wuthenow vor einigen Jahren privat ein Taubenhaus auf eigenem Grund für 40 bis 50 Tiere in Betrieb genommen. Zudem führt sie eine „Handicap-Voliere“, in der blinde Tauben und Tauben mit gebrochenen Flügeln Zuwendung erhalten.

Also ist ihre Antwort auf die Frage gut zu verstehen, was sie mit den 1000 Euro Preisgeld macht? „Das kommt natürlich zu 100 Prozent den Täubchen zugute.“ Noch wichtiger ist ihr der allgemein spürbare Wandel hin zu mehr Mitgefühl für Stadttauben. „Das war so vor fünf Jahren nicht denkbar.“ Gerade habe sie einen Anruf aus Kassel mit Fragen zu den Stadttauben erhalten. „Viele wollen Starthilfen und Erfahrungsaustausch.“