Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Jena: Besucher haben Chance auf seltenen Aufstieg

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Fuße des Pulverturms in Jena.

Jena Ein besonderer Weihnachtsmarkt lädt im Jenaer Stadtzentrum ein: Was es dort zu erleben gibt.

In Jena gibt es nicht nur den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und auf dem Eichplatz, sondern auch einen Mittelalterweihnachtsmarkt zwischen Johannisturm und Pulverturm. Zudem besteht jeweils von Freitag bis Sonntag die Möglichkeit, einen selten möglichen Aufstieg zu wagen und eine besondere Perspektive auf Jena zu erleben.

Am alten Jenaer Stadtmauerensemble zwischen Johannistor und Pulverturm findet noch bis zum Sonntag, 17. Dezember 2023, der historische Weihnachtsmarkt statt. Besucher tauchen in alte Zeiten ein. Geboten werden Schmiedekunst, Bogenschießen und mittelalterliche Schänken. Montags bis donnerstags öffnet der Markt ab 15 Uhr, von Freitag bis Sonntag schon ab 11 Uhr. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Besucher dürfen historische Türme besteigen

Wer möchte, hat jeweils von Freitag bis Sonntag die Möglichkeit, die Stufen von Johannistor und Pulverturm zu erklimmen und den Blick auf das weihnachtliche Jena zu genießen. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt für den Aufstieg beträgt zwei Euro; Kinder von 5 bis 14 Jahren zahlen die Hälfe.

Darüber hinaus bietet der Mittelaltermarkt ein künstlerisches Programm. Irregang spielt Mittelalter-Tanzmusik an diesem Freitag um 15, 17 und 19 Uhr, am Samstag um 13, 15, 17.30 und 19 Uhr und am Sonntag um 13, 15, 17 und 19 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr die Märchenhöhle für Jung und Alt. Ritterschaukämpfe sind am Samstag und Sonntag um 16 Uhr angesetzt. Am Samstag um 19.45 Uhr ist eine Feuershow geplant. Das weitere Programm in den nächsten Tagen hat Jenakultur in einer Übersicht zusammengefasst.

An diesem Sonntag öffnen auch die Geschäfte

Einen Überblick, wie die Weihnachtsmärkte in Jena am besten zu erreichen sind, haben wir hier erstellt. Eine Besonderheit gibt es an diesem Wochenende. Am 10. Dezember laden die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.