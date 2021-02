Mitten auf der Straße geparkt und einkaufen gegangen - iPad als Parkticket

Mitten auf der Straße geparkt und einkaufen gegangen

Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr wollte ein Lkw-Fahrer einen Supermarkt in der Jenaer Erlanger Allee beliefern. Da jedoch auf Pkw direkt auf der Straße stand, verzögerte sich die Anlieferung. Der Fahrer des Pkw stellte diesen mitten auf der Fahrbahn ab und ging einkaufen. Als er danach sein Fahrzeug wieder starten wollte, sprang dies nicht an. Daraufhin verließ der 49-Jährige den Ort. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kehrte er jedoch zurück. Hier entwickelte sich dann zwischen ihm und dem Anlieferer ein heftiges Wortgefecht, bei dem nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Als Ergebnis des Einsatzes stehen nun zwei Anzeigen zu Buche und eine verspätete Warenlieferung.

Hilfsbereitschaft vorgetäuscht

Am Mittwochmittag ereignete sich ein dreister Diebstahl einer Geldbörse. Eine 76-jährige Frau war zu Fuß in der Jenaer August-Bebel-Straße zwischen einer Physiotherapie und einem Einkaufsmarkt unterwegs. Dabei sprach sie eine junge Frau an, da der auf dem Rücken getragene Rucksack offen stand. Die Unbekannte bat der Rentnerin an diesen zu schließen, was sie scheinbar auch tat. An der Kasse im Supermarkt bemerkte die 76-Jährige jedoch das Fehlen ihres Portemonnaies.

iPad als Parkticket mitgenommen

Mittwochvormittag parkte ein Mann vor einer Tierklinik in der Erfurter Straße in Jena. Grund war ein Arztbesuch seines Sohnes im Krankenhaus. Ein Mitarbeiter der Tierklinik sprach den Parkenden an und verwies darauf, dass dies ein Parkplatz nur für Besucher seiner Praxis sei. Jedoch könnte er alternativ für ein Parkentgelt von 5,- Euro diesen nutzen. Da dies nicht auf Nächstenliebe stieß, nahm der Mitarbeiter ein im Fahrzeug befindliches iPad an sich, sozusagen als Pfand. Polizeibeamte konnten den Sachverhalt klären und nahmen eine Anzeige auf.

Wieder mal Spiegelgläser weg

Von einem BMW, welcher in der Jenaer Drackendorfer Straße geparkt war, entwendeten unbekannte Täter beide Gläser der Außenspiegel. Der Fahrzeugbesitzer stellte dies am Mittwochmorgen fest, als er zu seinem Fahrzeug kam.

